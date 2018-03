INCIDENTI STRADALI: INVESTITO A FRANCAVILLA, MORTO IMPRENDITORE

FRANCAVILLA AL MARE. Un uomo di 88 anni, Bambino Piccoli, è morto martedì sera dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava la strada in via Nazionale Adriatica.

L'incidente a quanto si è appreso, si sarebbe verificato in un tratto particolarmente buio. Soccorso dal 118 di Pescara l'anziano è stato trasportato in ospedale dove poi è morto. Le gravi ferite riportare nell’impatto con il furgone non gli hanno lasciato scampo.

Dei rilievi si sono occupati gli uomini della polizia municipale. Il conducente è stato sottoposto a test alcolemico, risultato negativo.

Piccoli era un imprenditore edile noto in città. La tragedia è avvenuta proprio davanti al negozio di arredamenti Mobilia, gestito dal figlio della vittima, Valerio Piccoli. A pochi metri di distanza c’è anche il ristorante Varadero, di proprietà del fratello della vittima. Lascia la moglie Argentina e due figli.