ISTITUTO ZOOPROFILATTICO TERAMO BUSTA SOSPETTA AL DIRETTORE

TERAMO. Una busta contenente polvere bianca e' stata recapitata per posta all' Izs di Teramo indirizzata al direttore. Contenuto e busta sono stati consegnati ai carabinieri di Teramo mentre i vigili del fuoco hanno sigillato il tutto per disporne le analisi. La busta reca un mittente fittizio residente a Bari. Dai primi accertamenti la sostanza sarebbe innocua ma si attende il referto. Nessuna lettera e' stata trovata all'interno.