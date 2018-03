COMUNE CASALINCONTRADA: AVVICENDAMENTO CONSIGLIERI

CASALINCONTRADA. «Domani avvicendamento in Consiglio comunale a Casalincontrada. Per motivi personali e di scelta di vita lascia il consigliere Andrea Donatangelo ed entra al suo posta Alessandro D'Urbano, primo dei non eletti e consigliere del direttivo della nostra associazione».

Lo scrive, in una nota, il presidente di 'Casale Futuro' Sergio Montanaro.

«Si tratta - afferma - di due ragazzi in gamba, tra i tanti candidatisi, che hanno dato e sicuramente continueranno a dare il meglio di se' stessi per Casalincontrada. Ad Andrea facciamo i nostri auguri ringraziandolo per il suo contributo alla costruzione del percorso della lista 'Per Casale - trasparenza e partecipazione', per la sua disponibilita' e soprattutto per la sua propensione al dialogo costruttivo. Ad Alessandro facciamo i nostri migliori auguri per il lavoro che sicuramente svolgera' nella nuova veste di consigliere comunale. L'occasione - aggiunge Montanaro - ci permette di ribadire ancora una volta pubblicamente la piena e convinta adesione alla lista 'Per Casale - trasparenza e partecipazione', di ringraziare tutti i candidati e sostenitori della lista stessa con cui condividiamo questo progetto e per riconfermare l'assoluta fiducia ed il pieno sostegno nel rispetto della reale e sincera autonomia al sindaco Vincenzo Mammarella ed al suo operato».