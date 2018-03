FURTI IN DUE BAR A LANCIANO, RUBATI INCASSI SLOT MACHINE

LANCIANO. Polizia e carabinieri indagano su due furti avvenuti in altrettanti bar a Lanciano, in località Marcianese. In uno sono state sradicate due slot machine e una macchinetta cambia soldi, poi portate all'esterno e abbandonate dopo averle svuotate. Il danno ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Nell'altro bar i ladri hanno scassinato una macchinetta cambia soldi e portato via l'incasso pari a circa tremila euro. Gli investigatori hanno sequestrato i filmati dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori dei furti che, in entrambi i casi, sono entrati dopo aver forzato le porte d'ingresso.