SCARDINATO E PORTATO VIA SPORTELLO BANCOMAT TERCAS A SILVI

SILVI. Scardinato lo sportello Bancomat della Banca Tercas a Silvi nella notte. I ladri hanno portato via struttura e cassaforte, secondo quanto ricostruito dai carabinieri utilizzando un furgone con braccio gru, forse un carro attrezzi. Non ancora quantificato il bottino. Ai militari del reparto operativo del comando provinciale di Teramo, diretti dal maggiore Massimiliano De Luca Speranza, sono arrivate inoltre denunce di almeno nove furti in appartamento messi a segno in tutta la provincia. I ladri hanno agito a Teramo nel centro storico e nelle frazioni di San Nicolò a Tordino e Villa Vomano, poi a Isola del Gran Sasso e a Morro d'Oro. In molti casi i malviventi sono entrati nelle case mentre i proprietari dormivano e hanno portato via denaro, preziosi e auto.