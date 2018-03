LAVORI IN NOTTURNA AL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI TERAMO

CRONACA. TERAMO. Nel Distretto Sanitario di Base di Teramo fervono i lavori di ristrutturazione che condurranno all’apertura della prossima Unità Complessa di Cure Primarie della Asl teramana.

Con l’occasione, si sta procedendo anche a una revisione della sala d’attesa antistante i Cup e le casse ticket, rendendola più confortevole per gli utenti e alla realizzazione di una ulteriore “sala prelievi” che, aggiungendosi alla precedente, diminuirà i tempi di attesa delle persone che devono sottoporsi a prelievo ematico. I lavori, progettati e diretti dallo stesso personale Asl afferente alla UOC Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, vengono eseguiti principalmente nelle ore notturne, proprio per evitare disagi agli utenti del Distretto Sanitario, che continua ad erogare tutti i propri Servizi, nonostante i lavori in corso.