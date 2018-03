ROSETO. APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO PISTA CICLOPEDONALE

ROSETO. Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera, all’unanimità, il progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclopedonale su tutto il territorio del comune di Roseto degli Abruzzi. Si tratta di un passaggio fondamentale per proseguire nella procedura necessaria alla realizzazione dell’opera, a questo seguiranno infatti le azioni di esproprio indispensabili per acquisire le aree private nella Riserva del Borsacchio e quindi consentire finalmente all’Ufficio Lavori Pubblici di esperire la gara d’appalto.

Il progetto prevede la copertura di un tratto di ben 9 km che si svilupperà dal centro abitato di Cologna Spiaggia, passando per la Riserva del Borsacchio, continuando sul Lungomare Trento fino al Lungomare Celommi, già servito dalla pista ciclabile. Da piazza Filippone Thaulero la pista percorrerà il Lungomare Trieste fino al porticciolo turistico e, da qui, si connetterà con il ponte ciclopedonale sul Vomano che verrà realizzato dalla Provincia di Teramo. L’opera avrà un valore di 2 milioni 586 mila euro finanziati nell’ambito del più ampio progetto “Bike to Coast” che collegherà l’intera costa abruzzese da Martinsicuro a San Salvo.