MORTO CAPITANO CAPPARELLA, EX COMANDANTE CARABINIERI DE L'AQUILAZ

L'AQUILA. È morto a Roma il capitano dei carabinieri Marco Capparella, 50 anni, in servizio al Comando provinciale dell'Aquila dal 2007 all'ottobre 2009. Il militare è stato stroncato in pochi mesi da un grave male. Docente di Investigazione e intelligence all'Università telematica "Guglielmo Marconi" di Roma, all'Aquila ha gestito, tra le altre cose, la delicata fase del G8, dei vari Consigli dei ministri e delle numerose visite dell'allora presidente Silvio Berlusconi a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Prima di arrivare in Abruzzo aveva guidato, per tre anni, il nucleo radiomobile di Firenze e, prima ancora, aveva prestato servizio nella Marsica. Lascia la moglie e due figli. I funerali si terranno domani, lunedì 2 novembre, alle ore 12, a Roma presso la parrocchia di San Giuseppe da Copertino.