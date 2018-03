HALLOWEEN: OCCUPANO CAPANNONE PER FESTA, IDENTIFICATI IN 200

AVEZZANO. Hanno tolto i sigilli ad un capannone sequestrato e hanno attaccato la musica per festeggiare la notte di halloween. Oltre 200 persone, la scorsa notte a San Benedetto dei Marsi, sono state identificate dai carabinieri della locale stazione e segnalati alla procura della Repubblica di Avezzano per occupazione di area privata. Secondo gli inquirenti, che stanno svolgendo ancora indagini, i responsabili sarebbero persone del posto. All'interno della struttura, sequestrata in seguito ad un incendio qualche tempo fa, erano presenti persone provenienti da tutta Italia. Ad avvisare le forze dell'ordine è stato il proprietario del capannone.