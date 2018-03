ANCORA INCURSIONI NOTTURNE IN CASE: TOCCA A PENNE

PENNE. Prosegue l'andata di furti nel pescarese. La notte scorsa un altro colpo é andato a segno in una abitazione di contrada S. Pellegrino di Penne (Pescara) dove i ladri sono riusciti ad entrare in una abitazione attraverso una finestra e una volta dentro si sono impossessati delle chiavi dell'auto Audi A3 parcheggiata all'esterno e con cui sono fuggiti senza aver però portato via nulla dalla casa al cui piano superiore dormiva un intero nucleo familiare che non si è accorto di nulla fino a questa mattina al risveglio quando c'é stata l'amara scoperta. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nor della Compagnia di Penne (Pescara). Pochi giorni fa sempre nell'area vestina tre abitazioni erano state visitate dai ladri a Catignano (Pescara) e Civitella Casanova (Pescara).