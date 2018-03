FURTO CON SPACCATA A POSTE PESCARA, PRESI SMARTPHONE E TABLET

PESCARA. Furto con spaccata, nella notte, all'ufficio postale di via Verrotti, a Pescara, lo stesso che lo scorso primo ottobre aveva subito una rapina da quasi 200mila euro. In questo caso i ladri, dopo aver sfondato la vetrina probabilmente con uno scooter, hanno preso due smartphone in vendita ed un tablet in uso al personale, per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme, verso l'1.30, è stato un residente della zona, richiamato dai rumori. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra Volante della Questura, che hanno rinvenuto dei pezzi di plastica compatibili con uno scooter. Proseguono le indagini della Polizia, anche attraverso la visione delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.