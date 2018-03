INCIDENTI LAVORO: CADE DA TETTO, GEOMETRA 43ENNE IN OSPEDALE

CRECCHIO. Un 43enne residente a Crecchio, M.T., è ricoverato all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente sul lavoro che si è verificato nel comune del Chietino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, geometra, stava prendendo delle misure su un tetto, quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto, facendo un volo di circa quattro metri. Subito soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara. Ora è ricoverato nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 90 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ortona (Chieti) e il personale dell'Ispettorato del lavoro.