PESCARA, SINDACO FIRMA ORDINANZA ANTI PROSTITUZIONE

CRONACA. PESCARA. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha firmato una ordinanza anti prostituzione che prevede sanzioni fino a 500 euro per i clienti e per le prostitute. Per l’intera giornata gli automobilisti non potranno fermarsi per contrattare prestazioni sessuali con le prostitute, ma non potranno nemmeno procedere a passo d’uomo o eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente. L’ordinanza entra in vigore il 1° novembre e sarà efficace fino al 28 febbraio.