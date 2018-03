TURISMO: PEPE,PARTE PROGETTO SETOUR PER PROMUOVERE VINO/GOLF

ABRUZZO. È partito con la presentazione ufficiale il progetto Se.Tour "Senior tourism discovering Eeropean territories through Golf and Wine" finanziato nell'ambito del programma europeo Cosme 2014 - 2020. Il progetto nasce con l'obiettivo di migliorare l'offerta turistica in quattro aree geografiche in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, coniugando le destinazioni turistiche meno sviluppate ma dotate di un ricco patrimonio culturale e di campi da golf. La Regione Abruzzo ha partecipato al progetto sin dalla fase di candidatura sostenendo fortemente questo tipo di iniziative e proponendo il proprio territorio come area pilota per il test dei pacchetti turistici "Golf&Wine" che saranno realizzati nell'ambito delle attività del progetto. A marzo 2016 l'Abruzzo ospiterà i giocatori provenienti dagli altri Paesi partner del progetto, che soggiorneranno nella nostra regione per una settimana.

La Regione Abruzzo si è proposta inoltre come area pilota per il test dei pacchetti turistici "Golf&Wine" mettendo a disposizione un territorio caratterizzato dalla presenza di 2 campi da golf e da una forte diffusione della cultura del vino. Il programma europeo Cosme rappresenta un'ottima opportunità per le Pmi del settore turistico in quanto favorisce lo sviluppo di iniziative imprenditoriali che incoraggiano la diversificazione dell'offerta dei prodotti e servizi turistici.