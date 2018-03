CEDE CONTROSOFFITTO STAZIONE FERROVIARIA PESCARA, NO FERITI =

PESCARA. Crollo del controsoffitto e allagamenti. E' accaduto nell'atrio della stazione ferroviaria di Pescara Portanuova, nell'area in cui si trova la biglietteria automatica. Nello specifico, il cedimento ha interessato una porzione di intonaco di circa un metro e mezzo per 60 centimetri. L'episodio e' avvenuto tra le 5 e le 6 del mattino e, fortunatamente, non c'erano persone. La zona interessata e' stata messa in sicurezza e transennata. La causa sarebbe dovuta alla presenza di infiltrazioni dovute probabilmente ad allagamenti al piano superiore, dove si trovano i binari, interessato da lavori di ampliamento della sede ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi, che hanno provveduto a bonificare e a mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche la polizia ferroviaria.