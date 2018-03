MONTORIO: AFFIDATI I LAVORI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

MONTORIO. Dopo le ultime vicende che si sono verificate nel territorio comunale di Montorio, basti ricordare gli atti vandalici contro la sede del Municipio, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianni Di Centa ha accelerato l’affidamento dei lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza, finanziato con fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo. A darne notizia è il suo Vice ed Assessore Andrea Guizzetti.

«Grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione e rimasti per la maggior parte inutilizzati dalla passata amministrazione – afferma il Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guizzetti - abbiamo redatto il progetto definitivo esecutivo per l’installazione del sistema digitale di videosorveglianza comunale, un progetto che vede tre stralci, il primo il più piccolo già realizzato e concentrato nella zona centrale del paese, il secondo oggetto dell’appalto in corso, più esteso che vede interessato tutto Montorio capoluogo e gli ingressi per la Frazioni, il terzo a completamento di tutto il territorio interesserà nello specifico i centri delle Frazioni. Un progetto da 150.000 euro per i primi due stralci, mentre si stanno cercando le risorse per il terzo, nel frattempo però la sicurezza nelle Frazioni non verrà assolutamente trascurata, infatti verranno sorvegliate agli ingressi ed alle uscite, cosi da restringere il campo d’azione per eventuali indagini su azioni illecite».