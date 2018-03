PARCO COSTA TRABOCCHI IN CONSIGLIO PRIMA DEL 9 NOVEMBRE

POLITICA. L’AQUILA. Al termine dei lavori della seduta di ieri della Commissione territorio, è stato diffuso un comunicato congiunto a firma del Presidente Seconda Commissione Consiliare, Pierpaolo Pietrucci (PD) e del Sottosegretario alla Giunta Regionale d'Abruzzo, Mario Mazzocca (SEL). «Il progetto di legge 150/2015 recante "Istituzione del Parco Naturale Regionale Trabocchi del Chietino e della costa Frentana”- si legge nel testo- rappresenta una ferma azione congiunta fra il sottosegretario alla Giunta Regionale d'Abruzzo, Mario Mazzocca, e il Presidente della Seconda Commissione Consiliare, Pierpaolo Pietrucci, come atto d'impulso, in realtà sostenuto dalla quasi totalità della classe politica e dirigente Regionale. Il passaggio in commissione consentirà la discussione in Aula Consiliare prima del prossimo 9 Novembre, data fissata dal Governo per la Conferenza dei Servizi in cui si discuterà di Ombrina Mare. Si tratta di una misura forte e compatta che tutelando uno dei tratti più belli della costa Adriatica, pone un fermo alle trivellazioni volute dal Governo centrale».