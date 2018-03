SANITA’, IN ARRIVO ASSUNZIONI NELLE ASL DI CHIETI E TERAMO

ABRUZZO. Il Presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso, nella sua veste di Commissario ad acta per la sanità, ha concesso il nulla-osta per l’assunzione di due dirigenti medici di Anestesia e rianimazione nella Asl di Lanciano-Vasto-Chieti e di sedici Collaboratori professionali sanitari – Infermieri nella Asl di Teramo.

Conformemente a quanto previsto nel Programma operativo 2013-2015, tali assunzioni sono ricomprese nel limite del turn-over per l’anno 2015. Il nulla-osta viene concesso a condizione che i costi connessi alle assunzioni rientrino nei limiti di spesa previsti dal Programma 2013-2015 e che vengano posti in essere – da parte della Asl – tutti gli atti organizzativi necessari ad assicurare il tetto di spesa fissato nel Programma per l’anno in corso.