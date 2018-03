FATTORIE DIDATTICHE: APPROVATO REGOLAMENTO

ABRUZZO. Approvazione il Regolamento della fattorie didattiche.

Il Presidente della Commissione Agricoltura Lorenzo Berardinetti, commenta l’approvazione (in sede deliberante e quindi immediatamente efficace) del regolamento attuativo della legge regionale sulle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata. Tra le novità introdotte, i criteri di formazione degli operatori, l’istituzione dell’elenco regionale delle attività e l’utilizzo del simbolo “Fattorie Didattiche in Abruzzo”. «Le fattorie didattiche – continua il Presidente della Commissione - nascono con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle attività agricole, del ciclo degli alimenti, della vita animale e vegetale, del mestiere e del ruolo sociale dell'agricoltore, permettendo di educare al consumo consapevole e al rispetto dell'ambiente. La fattoria didattica sviluppa una proposta formativa che si ispira a una visione pratica dell'apprendimento, basato sull'osservazione e la scoperta. Al visitatore viene data la possibilità di scoprire un'agricoltura ecosostenibile nelle sue molteplici sfaccettature: da quella economica agli aspetti tecnologici, fino a toccare gli aspetti culturali. Le fattorie didattiche si rivelano così una vetrina per la nuova agricoltura e creano, attraverso il contatto con il mondo della scuola, una rete di relazioni fra produttori e giovani consumatori, che possono riscoprire il valore culturale, ecologico e identitario dell'agricoltura e del mondo rurale».