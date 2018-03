CAMPLI FESTEGGIA OGNISSANTI CON LA GASTRONOMIA LOCALE

CAMPLI. Campli promuove le proprie tipicità artigianali ed enogastronomiche con la grande Festa di Ognissanti, in programma domenica 1° novembre. È la quinta edizione della manifestazione, promossa dall'Associazione commercianti 'Campli Domani' in collaborazione con l'Amministrazione comunale. L'evento è stato presentato oggi, al Consorzio Bim, dal sindaco Pietro Quaresimale, dall'assessore agli eventi, Maria Angela Vanni, e da Filomena Sorgi dell'associazione 'Campli Domani'. Al mattino, in piazza Vittorio Emanuele, ci sarà il mercato contadino domenicale e, a seguire si entrerà nel vivo della Festa, con un menù a chilometro zero dedicato. Si potranno gustare tante specialità della gastronomia locale: polenta con funghi porcini, salsicce, frittelle, castagne alla brace accompagnate da vino cotto e l'immancabile porchetta. La grande Festa d'Ognissanti sarà allietata da musica dal vivo e un grande falò in piazza. "Una vetrina importante - ha spiegato il sindaco Quaresimale - per rivitalizzare il commercio locale con la possibilità per hobbisti, artigiani, rigattieri e produttori del territorio di esporre a partire dalle 14 e fino a tarda sera per le vie di Campli".