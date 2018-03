STRUTTURA ACCOGLIENZA MIGRANTI SGOMBERATA DOPO CONTROLLI FORESTALE

CASTEL DI SANGRO. Sanzione di mille euro e immobile sgomberato dopo che controlli del Corpo Forestale di Castel di Sangro hanno evidenziato che una struttura ricettiva extralberghiera di Alfedena, destinata alla prima accoglienza di immigrati che avevano richiesto protezione internazionale, era sprovvista di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e sottoposta a procedura di pignoramento. Lo sgombero, disposto dal giudice esecutivo di Sulmona, è stato necessario in quanto con la procedura di pignoramento in corso il contratto di sublocazione tra affittuario e attuale gestore della struttura è risultato illegittimo. Il Corpo Forestale dello Stato ha esteso il controllo anche sull'origine merceologica degli alimenti somministrati: alcuni sono risultati scaduti; altri, congelati, non riportavano le indicazioni previste dalla legge in materia di etichettatura.