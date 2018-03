SISMA L'AQUILA:PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER SCUOLA SCOPPITO

L'AQUILA. Parte domani il percorso per la realizzazione della nuova struttura scolastica di Scoppito (L'Aquila): alle 18, presso il Centro Polifunzionale del Villaggio Sanofi del Comune aquilano, sarà presentato il percorso di progettazione partecipata "ProgettiAMO la scuola" del "nuovo plesso scolastico". Si tratta di "un modello che punta all'innovazione dal punto di vista didattico così come previsto nelle nuove Linee Guida del Miur, capace altresì di trasformarsi in "luogo sociale e culturale" per l'intero territorio, come si legge in una nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc). All'evento saranno presenti il sindaco di Scoppito, Marco Giusti, rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e dell'Usrc, oltre alle associazioni locali e la cittadinanza. Il percorso di progettazione partecipata è promosso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e dal Comune di Scoppito, con la collaborazione del locale Istituto Comprensivo "Comenio".