UNO STUDENTE PESCARESE VINCE IL SUPER LETTORE EUROPEO

PESCARA. Francesco Cancelli, studente dell'Ipsias Di Marzio - Michetti, e' il vincitore del progetto Ser (Super european reader), promosso dall'ITCG Aterno - Manthone' di Pescara in collaborazione con l'Ipssar De Cecco e l'Ipsias Di Marzio-Michetti. All'iniziativa hanno partecipato altri Istituti europei: Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych, Kluczbork (Polonia), Brighouse High School, Brighouse (Gran Bretagna), Agrupamento de Escolas M.Torga, Braganca, (Portogallo), Ieso Miguel De Unamuno, Ledesma (Spagna). Hanno partecipato 84 studenti europei. Il torneo si e' svolto, dal 17 al 23 ottobre scorsi, in Gran Bretagna, Brighouse High School - Finkil St, Brighouse, West Yorkshire HD6 2NY. Gli alunni si sono cimentati in gare di lettura in lingua inglese, oltre a svolgere attivita' di relazione e di incremento dell'uso della lingua inglese intesa come strumento di socializzazione e di crescita della dimensione europea.