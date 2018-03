DOMPE’ ALLA PRESIDENZA DEL TSA

ABRUZZO. La Giunta regionale ha nominato Nathalie Dompé alla presidenza del Teatro Stabile d’Abruzzo. Nathalie Dompé, 27 anni, è responsabile corporate social responsibility per il gruppo farmaceutico Dompè, si occupa di iniziative sociali ed andrà ad affiancare il direttore Alessandro D’Alatri nella gestione del TSA.

Laureata in Business Administration all’Università Bocconi di Milano, la nuova presidente ha studiato anche teatro alla Central Saint Martins - University of the Arts di Londra.

Il Vice Presidente Adolfo Paravano e il CdA tutto salutano con entusiasmo Nathalie Dompè certi che porterà un nuovo e costruttivo punto di vista.

«E’ una bellissima notizia la nomina di Nathalie Dompé -dichiara il direttore Alessandro D’Alatri- finalmente una figura femminile che porterà sicuramente nuova ninfa e nuove competenze: la Central Saint Martins University of the Arts di Londra è una vera fucina di talenti. Sono felicissimo di poter lavorare con lei ed ha dalla sua anche un’età meravigliosa