CHIETI. Un incendio si è sviluppato in ieri sera all'interno di un pub di Chieti Scalo, in viale Unità d'Italia. Il locale al momento del rogo era chiuso al pubblico. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, in danni sono ingenti, anche se non ancora quantificati. Non si può al momento escludere l'origine dolosa. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.