LADRI DENTRO PADRONI FUORI CASA: NUOVI RAID NELLE CASE A L’AQUILA

L’AQUILA. Si infilano negli appartamenti dell'Aquila, rubano preziosi, orologi e contanti e chiudono fuori i padroni di casa. È la prassi seguita da una banda di ladri che, nel pomeriggio, si è introdotta in un condominio di viale Corrado IV, all'Aquila e, dopo aver 'ripulito' due abitazioni, ha serrato la porta dall'interno per poi darsi alla fuga. I Vigili del Fuoco del capoluogo, allertati dai condomini, si sono recati sul posto in entrambi i casi per forzare le serrature e permettere ai proprietari di rientrare a casa. «Il primo intervento è stato effettuato nelle ore centrali nel pomeriggio - hanno spiegato i Vigili del Fuoco - mentre il secondo in serata».