RAPINE: COLPO DA 2MILA EURO IN UFFICIO POSTALE A PESCARA

PESCARA. Rapina ai danni dell'ufficio postale di via Luisa D'Annunzio, a Pescara. Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, due uomini con il volto parzialmente travisato si sono introdotti all'interno della filiale e, dopo aver minacciato gli impiegati, si sono impossessati del contenuto di una delle casse pari a circa 2mila euro. Uno dei due malviventi era armato di taglierino. Il tutto si e' svolto molto rapidamente e i ladri, con accento del sud, sono fuggiti a piedi verso via Scarfoglio, dove probabilmente c'era un complice ad attenderli. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile e della Volante, e la scientifica. Indagini e ricerche in corso per risalire ai responsabili della rapina.