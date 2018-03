NOVARA-PESCARA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

NOVARA. Novara-Pescara, l'anticipo della decima giornata del campionato di Serie B, è stata rinviata a data da destinarsi. L'ipotesi di recuperare la partita già domani è stata infatti scartata per l'impossibilità di trovare una sistemazione per la notte alla squadra ospite. Tutti gli alberghi della città sono infatti al completo per l'ultima settimana dell'Expo, l'esposizione universale di Milano che si trova a pochi chilometri da Novara. La squadra di Massimo Oddo rientrerà quindi a casa con un volo charter dall'aeroporto di Torino.