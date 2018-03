RAPINA IN ABITAZIONE NEL CHIETINO, BOTTINO 10 MILA EURO

CHIETI. Una rapina è stata messa a segno la note scorsa dentro un'abitazione di Casalincontrada, un Come che dista una decina di chilometri da Chieti. Due persone con il volto coperto da un passamontagna, una delle quali armata con una pistola, intorno alle 4.30 si sono introdotte nella casa da un ingresso sul retro ed hanno svegliato i proprietari, moglie e marito di 70 anni. E, minacciandoli, li hanno costretti ad aprire la cassaforte impossessandosi di oggetti preziosi che vi erano custoditi per un valore di circa 10 mila euro. Quindi i due malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Chieti per cercare di identificare i rapinatori.