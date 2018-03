L’AQUILA. POLIZIA MUNICIPALE. MULTATI DUE ESERCIZI PER VENDITA ALCOLICI OLTRE LE 24

L’AQUILA. Anche nello scorso fine settimana, nella fascia serale /notturna, la Polizia Municipale della Città dell’Aquila ha ispezionato diversi locali notturni , mostrando particolare attenzione alla vendita fuori orario di bevande alcooliche. Contestualmente, l’aliquota di Polizia stradale ha proceduto al controllo di numerosi veicoli, sottoponendo diversi conducenti al test alcoolemico. Nel corso delle attività di polizia amministrativa, in collaborazione anche con il personale della SIAE, sono stati controllati vari esercizi pubblici e commerciali. Sono state accertate due violazioni amministrative per vendita di alcoolici oltre l’orario consentito, una violazione amministrativa per trattenimento musicale senza autorizzazione ed una occupazione di suolo pubblico non autorizzata.

Nel corso delle attività di Polizia Stradale, sono stati, inoltre, controllati quaranta veicoli; venti sono stati i conducenti sottoposti al test alcoolemico, di cui uno è risultato positivo con valore corrispondente di tasso alcoolemico tra lo 0.8 e 1,5 g/l. A quest'ultimo è stata, pertanto, applicata una sanzione amministrativa di 527 euro e ritirata la patente di guida.

Quattro, infine, le sanzioni amministrative elevate per violazioni previste dal codice della strada.