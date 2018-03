AGGANCIANO BANCOMAT CON CARRO ATTREZZI MA LASCIANO BOTTINO

CANOSA SANNITA. Nella notte tra sabato e domenica con il verricello di un carro attrezzi agganciano e portano via il bancomat di un istituto di credito, in pieno centro di Canosa Sannita. Forse il fatto che i Carabinieri hanno chiuso in breve ogni via di fuga - avvertiti dagli abitanti del posto -, o forse un guasto al mezzo, ha costretto i ladri ad abbandonare tutto dopo pochi chilometri. Il tentato furto è avvenuto nelle prime ore del mattino. Le immagini delle telecamere indicano che ad agire sono stati in due. Il carro attrezzi è risultato essere stato rubato a Pescara. Non ancora stabilito con certezza se la fuga sia avvenuta con un mezzo rubato o con un'auto guidata da un complice che li seguiva.