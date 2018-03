BLACK-OUT NELLA NOTTE IN STAZIONE CENTRALE PESCARA

PESCARA. Un black out di quasi quattro ore, dall'una alle cinque di questa mattina ha interessato la stazione di Pescara Centrale. Il problema ha causato l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica in tutto il complesso dello scalo ferroviario senza incidere, però, sulla linea e quindi sul traffico ferroviario. Due squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato con il personale della Stazione per prestare assistenza ai passeggeri presenti. All'alba la situazione é tornata alla normalità.