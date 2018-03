SALUTE. RICONOSCIMENTO A MARIO LIZZA

IL RICONOSCIMENTO. ABRUZZO. Mario Lizza, vice-presidente della Sezione Abruzzo-Molise della Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, ha ricevuto il premio nazionale AWARD 2015 nell'ambito del

48° Congresso nazionale della Società scientifica di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (S.IT.I.), svoltosi a Milano dal 14 al 17 ottobre scorsi.

Il congresso, accorpato alla ottava Conferenza europea di salute pubblica con circa 3 mila partecipanti provenienti da 65 paesi, in sintonia con le motivazioni dell'EXPO' di Milano, ha avuto l'originale titolo Alimentare La Salute, con il doppio significato di implementare le strategie di prevenzione e suggerire azioni sul fronte nutrizionale in grado di incidere significativamente sulla salute e il benessere delle persone - popolazione.

Queste sono le motivazioni addotte per la consegna dell'AWARD 2015 a Mario Lizza: «Per il merito di avere contribuito in modo rilevante al conseguimento degli scopi e delle funzioni della Società scientifica attraverso il pluriennale impegno come dirigente della Sezione Abruzzo-Molise che, negli ultimi 15 anni, ha stabilito

incredibili primati soprattutto sul piano di attività formative per una vastissima platea di operatori sanitari, dimostrando capacità organizzative non comuni».

Lizza ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto anche a nome di tutti i colleghi che fanno riferimento a questa società

scientifica per la medicina preventiva, l'igiene e la sanità pubblica, però devo sottolineare come nessuno è profeta in patria».