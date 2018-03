VIABILITÀ ABRUZZO: 400 ML PER OPERE SU SS 650

VIABILITA’. ABRUZZO. La Giunta regionale, nella seduta di martedì prossimo, stanzierà 400 mila euro per la realizzazione delle opere necessarie per superare le criticità relative agli allagamenti cui è sempre più spesso esposta la SS.650 Trignina, in prossimità dello svincolo di Lentella. Lo ha garantito, questo pomeriggio, a Pescara, in Regione, il presidente, Luciano D'Alfonso, nel corso della riunione del tavolo tecnico al quale hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori Silvio Paolucci e Donato Di Matteo il consigliere regionale delegato, Camillo D'Alessandro, il vice presidente della Provincia di Chieti, Antonio Tamburrino, il sindaco di Lentella, Carlo Moro, ed il vice prefetto di Cheti, Domenica Calabrese. Per realizzare i lavori, occorre una cifra complessiva vicina ai 600 mila euro. Risorse che l'Anas si è già impegnata a garantire almeno per la metà ma è probabile che riesca ad arrivare ad una copertura pari a 200 mila euro. «La Regione farà la sua parte - ha confermato D'Alfonso - poichè ritiene l'intervento prioritario al fine di impedire, per il futuro, gravi disagi alla circolazione veicolare ed alle attività produttive della zona. Il passaggio successivo - ha proseguito - sarà quello di stipulare una convenzione tra Regione, Anas e Comune di Lentella nella quale saranno individuati ripartizione delle risorse e soggetto attuatore dell'opera». E' stato, inoltre, programmato per inizio novembre un ulteriore incontro in cui si verificherà lo stato dell'arte ed individuare la tempistica per indire la gara d'appalto.