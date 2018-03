INCIDENTI LAVORO: PRECIPITA DA UN'IMPALCATURA, GRAVE OPERAIO

AVEZZANO. Un operaio di Avezzano, di 54 anni, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'impalcatura dentro la tromba di un ascensore mentre effettuava lavori in un'abitazione di Villa San Sebastiano (L'Aquila). Un operaio, non originario del posto, mentre montava una finestra, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Sul posto è intervenuto il 118.