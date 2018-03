RUBA AUTO A FRANCAVILLA, BLOCCATO TRA MOLISE E PUGLIA

TERMOLI. Ruba una Fiat Punto a Francavilla (Pescara) intorno alle due per poi riprendere la strada per rientrare a casa, a San Severo (Foggia). L'uomo di 44 anni è incappato, però, sulla A14, al confine tra Molise e Puglia, dopo Campomarino (Campobasso), in un controllo della Polizia autostradale di Vasto Sud (Chieti). Gli agenti gli hanno intimato l'alt, ma il malvivente non si è fermato. La pattuglia a questo punto lo ha inseguito riuscendo a bloccarlo qualche chilometro più avanti. La Punto è stata subito recuperata e restituita al proprietario che non si era accorto del furto ed il quarantaquattrenne è stato denunciato a piede libero.(