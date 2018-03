LADRI IN COMUNE A COLLEDARA, RUBATI 4.500 EURO E CARTE IDENTITA’

COLLEDARA. Ladri in Comune, a Colledara (Teramo), la scorsa notte. Bottino rilevante. Sono stati rubati 81 carte d'identita' in bianco e denaro per circa 4.500 euro. Erano i soldi custoditi nelle casseforti degli uffici tributi e della polizia municipale. I malviventi hanno fatto parecchi danni per entrare in Comune e per forzare le casseforti usando picconi e mazze. La scoperta e' stata fatta stamane dai dipendenti. Il palazzo civico non e' dotato di telecamere. Indagano i carabinieri.