OCCUPANO ABUSIVAMENTE IMMOBILE, SGOMBERATI IN OTTO SENZATETTO

MARTINSICURO. Blitz dei carabinieri e della polizia locale di Martinsicuro (Teramo), ieri, in un immobile fatiscente a Villa Rosa di Martinsicuro occupato da abusivi. Le forze dell'ordine hanno sgomberato otto romeni tra cui due minori gia' noti per occupazione abusiva di edifici ed accattonaggio. Il forte degrado urbano della zona era stato segnalato da tempo dai residenti in via Risorgimento. Le operazioni hanno visto la partecipazione dei carabinieri di Martinsicuro, Colonnella, del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica e della polizia locale.