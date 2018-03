L'ARTE NEI PALAZZI STORICI PESCARESI

ARTE. PESCARA. Si è inaugurata il 9 aprile 2011, presso le cantine dell’arte, nello storico Palazzo Mezzopreti di Pescara, la mostra itinerante “Easy Art Abruzzo” con 20 giovani artisti abruzzesi, promossa dall’Associazione PAE(Pescara Art Evolution) e da Andrea Salvio e Valerio Gagliardi, con la quale i giovani artisti hanno incontrano e si sono confrontati con l’arte dei maestri storici. Curata dai critici Enrico Borgatti e Aleardo Rubini. I giovani artisti sono: C. Caranfa, A. Castro, R. Circeo, F. Conti, L. Conti, C. De Nicola, Y. Di Blasio, I. Di Damaso, C. Di Marco, C. Fiorentino, L. Forese, V. Gagliardi, N. Legnini, V. Misticoni, M. Moretti, M. Paolone, D. Parisse, G. Sideri, G. Sulli. 13/04/2011 14.23