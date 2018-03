LUCO DEI MARSI AVEVA 230 GRAMMI DI COCAINA, ARRESTATO MARSICANO

LUCO DEI MARSI. Continuano serrati i controlli volti alla repressione e contrasto dello spaccio di droga nel comprensorio marsicano: da uno dei servizi appositamente predisposti e' scaturito l'arresto di un cittadino 36enne di Luco dei Marsi. I militari della locale Stazione, impegnati in un'attivita' di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio nel centro marsicano, hanno intercetto l'autovettura con a bordo il giovane e, insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo. All'interno dell'autovettura i carabinieri hanno rinvenutro una busta con all'interno degli involucri di plastica contenenti 230 grammi di cocaina ad altissimo grado di purezza e pronta ad essere "tagliata" ed immessa sul mercato. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire del denaro presunto provento dell'attivita' di spaccio e materiale atto al confezionamento, oltre ad un'ulteriore piccola quantita' di droga. Per il luchese sono scattate le manette e, su disposizione dell'Autorita' Giudiziaria, e' stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.