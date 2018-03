INCIDENTI LAVORO: AGRICOLTORE MUORE DOPO UN MESE DI AGONIA

VACRI. È deceduto questa mattina intorno alle 9 all'ospedale S. Salvatore dell'Aquila R.P. l'agricoltore di 71 anni che era rimasto ferito il 16 settembre settembre a Vacri (Chieti), in località S. Vincenzo, nei pressi del campo sportivo, dove stava lavorando sui campi con il suo trattore che all'improvviso si ribaltò, travolgendolo. Ricoverato in elisoccorso a Pescara con un trauma spinale, l'uomo era stato poi trasferito nel nosocomio aquilano. Dell'incidente agricolo si erano occupati i carabinieri della stazione di Bucchianico (Chieti). Nelle prossime ore l'autorità giudiziaria valuterà se far effettuare o meno l'autopsia.