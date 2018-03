FONDAZIONE TERCAS: RINNOVATO IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

CRONACA. TERAMO. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas riunito oggi pomeriggio a Palazzo Melatino - in vista della scadenza del mandato di sette componenti - ha provveduto a nominare, all'unanimita', i seguenti nuovi consiglieri: Mauro Mattioli, scelto nella terna proposta dall'Universita' di Teramo; Gianfranco Mancini, scelto nella terna proposta dalla Camera di Commercio di Teramo; Tiziana Di Sante, scelta nella terna proposta dalla Provincia di Teramo; Raffaele Falone, scelto nella terna proposta dal Comune di Teramo Il Consiglio di Indirizzo - cui lo Statuto conferisce ad esso stesso il potere di nominare tre componenti dell'Organo - ha provveduto quindi a nominare per cooptazione, tra le candidature pervenute, sempre all'unanimita', altri tre consiglieri nelle persone di: Enrica Salvatore, Attilio Danese e Martina Di Musciano. Il nuovo Consiglio di Indirizzo - che entrera' in carica nella seconda meta' del prossimo mese di novembre - sara' quindi composto dai seguenti componenti: Giovanni Colletta, Attilio Danese, Martina Di Musciano, Tiziana Di Sante, Raffaele Falone, Gianfranco Mancini, Cristina Martella, Mauro Mattioli, Enrica Salvatore, Alessandra Striglioni ne'Tori.