RUBANO 42 CHILI DI CAFFÈ, DENUNCIATI A VASTO

VASTO. Sono stati denunciati dalla polizia, per furto aggravato in concorso, due pregiudicati di Vasto di 43 e 36 anni, che venerdì scorso hanno portato via da un furgone 42 kg di caffè, per un valore di circa 800 euro. L'addetto alla distribuzione si era fermato a scaricare la merce in un bar nel centro storico, lasciando incustodito il mezzo per alcuni minuti: i due hanno preso il caffè nascondendolo in un altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze, ma sono stati notati da alcuni cittadini.