LA GRAN SASSO RUGBY PERDE A PERUGIA MA PRENDE UN PUNTO

AVEZZANO. La Gran Sasso Rugby conquista un punto ma perde in casa del Cus Perugia 18 a 12 nella prima giornata del campionato nazionale di serie A. Non sono bastate le mete di Alberto Santavenere e Stefano Paolucci, tutte e due segnate nella ripresa, per compensare i 6 calci di punizione segnati dal Perugia. " Abbiamo avuto il possesso tutta la partita - ha dichiarato il capitano degli abruzzesi, Daniele Giampietri- ma non siamo stati in grado di concretizzare tutta la mole di lavoro; ci dispiace - ha concluso Giampietri - perché negli ultimi cinque minuti di gioco abbiamo dimostrato di saper fare molto meglio". Nel corso della partita l'arbitro Nobile di Frascati ha ammonito 3 giocatori del Perugia ed 1 della Gran Sasso. Appuntamento domenica prossima, 26 ottobre, a Villa Sant'Angelo dove gli atleti guidati dal coach Pierpaolo Rotilio sfideranno il Cus Roma.