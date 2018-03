PESCARA. PUGLIESE MOLESTO E UBRIACO ARRESTATO IN CENTRO

PESCARA. La polizia municipale ha arrestato ieri un uomo che dava in escandescenze fra la folla della maratona dannunziana in corso a piazza della Rinascita. Si tratta di un pugliese, M.N. del '72, residente a Brindisi ma senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine perché destinatario di un foglio di via da parte della Questura. Ad eseguire l'arresto è stato il maggiore Matteo Silvestris, coadiuvato dagli agenti Fabrizio Dei Rocini e Tiziana Pavone della pattuglia del Servizio Sicurezza Stradale di cui è il responsabile, che erano a supporto della manifestazione sportiva.

Ad avvisare il maggiore è stata una donna che poco prima era stata spaventata dall'uomo mentre era con la nipotina. Gli agenti lo hanno individuato e Silvestris ha operato l'arresto mentre l'uomo faceva resistenza, colpendolo con calci e pugni, sfidandolo e inveendo contro di lui in ogni modo, finché non è stato placcato, immobilizzato a terra e finalmente ammanettato, il tutto con l'ausilio anche di un'altra pattuglia chiamata sul posto a supporto degli agenti.