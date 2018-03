PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE, PROPOSTA DEL M5S PER EVITARE LE FILE

SANITA’. ABRUZZO. Proposta dal M5S una risoluzione che attivi la prenotazione telematica per i pazienti mediante l'accesso dei medici curanti agli elenchi informatici di prenotazione. «Le voci dei cittadini in merito alle lunghe file per la prenotazione di visite e ticket presso gli sportelli dei centri unici di prenotazione, sparsi in tutto il territorio regionale, mi hanno spinto a proporre uno strumento che sia al contempo a supporto dei cittadini ma anche complementare all'attività svolta da tutti i lavoratori degli sportelli unici, impegnati quotidianamente a soddisfare le istanze degli utenti. Per questo» continua Smargiassi firmatario della risoluzione «ho depositato questo documento affinché la Giunta regionale renda effettivo lo strumento della prenotazione telematica per le visite dei pazienti, mediante l'accesso da parte dei medici curanti agli elenchi informatici di prenotazione».