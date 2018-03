COMUNE L'AQUILA: DONAZIONE SPI CGIL DI 520MILA EURO EX OMNI

L'AQUILA. La Giunta comunale dell'Aquila, nella seduta odierna, ha accettato la donazione di 520.227,00 euro da parte dello Spi Cgil per la ristrutturazione e la messa in funzione della struttura «ex Omni di Viale Duca degli Abruzzi», che verrà destinata «alla realizzazione della più ampia progettazione di uno spazio intergenerazionale in cui i giovani e gli anziani possano recuperare propri spazi e propri ruoli».

«Ringrazio lo Spi Cgil per questa sostanziosa donazione raccolta attraverso le strutture territoriali ed i cittadini - ha spiegato il sindaco, Massimo Cialente - che investiremo, d'accordo con il sindacato-donatore, per il recupero del Centro Sociale per Anziani. L'ex Omni di Viale Duca degli Abruzzi, diventerà, pertanto, un importante spazio di aggregazione fra giovani e meno giovani, un luogo di incontro e di stimolo, un luogo di crescita per le ragazze ed i ragazzi e di socializzazione ed integrazione per gli anziani, teso a valorizzare il patrimonio immateriale di cui sono portatori».