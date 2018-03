CADE DA SCALA IN CASA NEL PESCARESE, GRAVE 66ENNE

PIANELLA. Un 66enne di Pianella è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo una caduta da una scala, nella sua abitazione, in contrada Quercia del comune del Pescarese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, pensionato, stava facendo dei lavori domestici sulla scala, quando avrebbe perso l'equilibrio, facendo un volo di circa due metri. Subito soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Pianella e della Compagnia di Pescara.