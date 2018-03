FIAMME IN APPARTAMENTO LORETO APRUTINO, 5 FAMIGLIE EVACUATE

LORETO APRUTINO. Stabile di Loreto Aprutino (Pescara) evacuato ieri dai Carabinieri per un principio d'incendio in un appartamento al secondo piano causato dal malfunzionamento di un forno portatile alimentato da una bombola a gpl. Cinque le famiglie fatte uscire; l'edificio è stato messo subito in sicurezza disattivando le forniture di energia elettrica e gas. Dopo le verifiche del personale tecnico dei Vigili del Fuoco, gli inquilini sono potuti rientrare nei loro appartamenti. I danni, di lieve entità alla cucina dell'appartamento dove si sono sviluppate le fiamme, sono ancora da quantificare.