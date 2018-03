PROTEZIONE CIVILE: 'IO NON RISCHIO' CAMPAGNA PER LE BUONE PRATICHE

ABRUZZO. L’AQUILA. Sabato 17 e domenica 18 ottobre più di 4.000 volontari di Protezione Civile allestiranno punti informativi "Io non Rischio" in circa 400 piazze italiane distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. I volontari incontreranno la cittadinanza e consegneranno materiale informativo e risponderanno alle domande su cosa ognuno di noi può fare per ridurre il rischio e le conseguenze di eventi calamitosi. La campagna nazionale promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica è alla sua quinta edizione e nella Regione Abruzzo vedrà coinvolte le piazze di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti Scalo, Morro d'Oro, Ortona, Pineto, San Salvo, Sant’Egidio alla Vibrata, Sulmona, Tortoreto, Alba Adriatica, Altino, Avezzano, Balsorano, Campotosto, Canzano, Castelli, Città Sant’Angelo, Civitella Roveto, Giulianova, Magliano dei Marsi, Martinsicuro. La Regione Abruzzo, con il proprio personale di Sala Operativa, ha collaborato con il Dipartimento per la programmazione della Campagna e sarà nelle piazze a fianco dei Volontari a servizio dei cittadini.